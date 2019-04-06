У житловому будинку Києва сталася пожежа, внаслідок якої згорів чоловік.

У Києві сталася пожежа в квартирі №87 за адресою вулиця Сікорського, 6. У приміщенні проживали два брати похилого віку. Внаслідок пожежі загинув колишній адвокат, іншого брата вдалося врятувати.

Вогонь знищив майно квартири і сусідні балкони.





































Пожежа в квартирі на Нивках – згорів чоловік / 9 фотографий

Мешканці будинку розповідають, що чоловіки часто зловживали спиртними напоями та постійно курили в квартирі. Один з них колись працював адвокатом, але пристрасть до алкоголю зруйнувала його кар’єру.

На місце інциденту приїхали рятувальники і одразу евакуювали мешканців. На повну ліквідацію вогню пожежники витратили близько півтори години.



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На місці працювали рятувальники ДСНС, патрульна поліція та швидка допомога. Слідчо-оперативна група встановлює причину загорання.

Нагадаємо, 31 березня у Києві у районі Новобіличів у житловому будинку сталася пожежа, полум’я перекинулося на дві сусідні будівлі.