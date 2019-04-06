В жилом доме Киева произошел пожар, в результате которого сгорел человек.

В Киеве произошел пожар в квартире №87 по адресу улица Сикорского, 6. В помещении проживали два брата пожилого возраста. В результате пожара погиб бывший адвокат, другого брата удалось спасти.

Огонь уничтожил имущество квартиры и соседние балконы.





































Пожар в квартире на Нивках – сгорел человек / 9 фотографий

Жители дома рассказывают, что мужчины часто злоупотребляли спиртными напитками и постоянно курили в квартире. Один из них когда-то работал адвокатом, но пристрастие к алкоголю разрушило его карьеру.

На место инцидента приехали спасатели и сразу эвакуировали жителей. На полную ликвидацию огня пожарные потратили около полутора часов. Удалось спасти одного мужчины.

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На месте работали спасатели ДСНС, патрульная полиция и скорая помощь. Следственно-оперативная группа устанавливает причину возгорания.

Напомним, 31 марта в Киеве в районе Новобеличей в жилом доме произошел пожар, пламя перекинулось на два соседних здания.