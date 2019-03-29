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Пожежа у Ворзелі: палає приватне підприємсто

Пожежа у Ворзелі виникла на одному з місцевих підприємств.

Пожежа у Ворзелі: палає приватне підприємсто

Пожежа у Ворзелі (Київщина) виникла 29 березня о 20.05. Вогнем охоплена площа 1 тис. 500 м кв.

Повідомляється, що загорілася будівля приватного підприємства з виготовлення армійського обмундирування.

Рятувальники повідомляють, що люди не постраждали.

Читайте: Пожежа у багатоповерхівці у Києві: є загиблі

На місці пожежі працюють 35 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, на Львівщині сталася пожежа на заводі Майола.

Джерело: ДСНС

Фото: dtp.kiev.ua

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