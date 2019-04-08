У ДТП під Києвом загинув директор агропромислової компанії Allseeds і волонтер Володимир Слабовський.

Загинув Володимир Слабовський в аварії в Київській області, повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Володимир Слабовський був генеральним директором однієї з найбільших українських агропромислових компаній Allseeds.

Відомо, що він родом був з Донецька, а коли почалася війна на Донбасі, то залишив там все. Переїхавши, почав допомагати українській армії.

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– Бійцям він завжди говорив: Я не повернуся на рідний Донбас, поки окупантів не вижену, і я буду допомагати нашій армії, поки Донбас знову не стане українським, – розповів Бутусов.

Компанія Слабовського придбала і обладнала вантажівку МАН з великою душовою і пральними машинами. Також перераховувала гроші на закупівлю великих і найсучасніших наметів для комфортного розміщення бійців.

Раніше Факти ICTV писали, що в ибух автомобіля на вулиці Вільямса 6А у Києві міг бути замахом на життя українського офіцера Вибух стався внаслідок того, що чоловік намагався встановити вибухівку на авто, проте вона занадто рано здетонувала.