У Парижі сталася пожежа у соборі Паризької Богоматері.

22.06. Державний секретар при Міністерстві внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що у результаті пожежі постраждалих немає.

21.53. Пожежні служби гасять будівлю і намагаються врятувати з вогню твори мистецтва, які зберігалися всередині собору Паризької Богоматері.

Президент і прем’єр-міністр Франції приїхали до місця пожежі.

21.18. Дах собору Паризької Богоматері повністю обрушився.

21.02. Шпиль Нотр-Дама згорів дотла і обрушився.

Зараз з вогнем борються з повітря, води і землі.

На місце НП виїхав президент Франції Емманюель Макрон.

На пожежу відреагував президент США Дональд Трамп. Він порадив діяти максимально швидко.

20.28. У центрі столиці Франції горить собор Паризької Богоматері. Дах і шпиль старовинного собору охоплені вогнем, вгору піднімається величезна кількість диму. Шпиль Нотр-Дама практично згорів вщент, від нього мало, що залишилося.

Про причини пожежі не повідомляється.

За даними пожежників, причина загоряння може бути пов’язана з ремонтними роботами. Туристів і прихожан з собору, якому понад 850 років, евакуювали.

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До речі, у Парижі в багатоповерхівці сталася сильна пожежа, після чого прогримів вибух.

Фото: Fraser Rush