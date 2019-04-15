PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Горить Собор Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)

У Парижі сталася пожежа у соборі Паризької Богоматері.

Горить Собор Паризької Богоматері (ОНЛАЙН)

22.06. Державний секретар при Міністерстві внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що у результаті пожежі постраждалих немає.

21.53. Пожежні служби гасять будівлю і намагаються врятувати з вогню твори мистецтва, які зберігалися всередині собору Паризької Богоматері.

Президент і прем’єр-міністр Франції приїхали до місця пожежі.

21.18. Дах собору Паризької Богоматері повністю обрушився.

21.02. Шпиль Нотр-Дама згорів дотла і обрушився.

Зараз з вогнем борються з повітря, води і землі.

На місце НП виїхав президент Франції Емманюель Макрон.

На пожежу відреагував президент США Дональд Трамп. Він порадив діяти максимально швидко.

20.28. У центрі столиці Франції горить собор Паризької Богоматері. Дах і шпиль старовинного собору охоплені вогнем, вгору піднімається величезна кількість диму. Шпиль Нотр-Дама практично згорів вщент, від нього мало, що залишилося.

Про причини пожежі не повідомляється.

За даними пожежників, причина загоряння може бути пов’язана з ремонтними роботами. Туристів і прихожан з собору, якому понад 850 років, евакуювали.

Читайте: Ейфелеву вежу вразила блискавка – неймовірні фото

До речі, у Парижі в багатоповерхівці сталася сильна пожежа, після чого прогримів вибух.

Фото: Fraser Rush

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка