Собор Паризької Богоматері горить у Парижі. Петро Порошенко та Володимир Зеленський відреагували на пожежу Нотр-Дам де Парі.

Президент України Петро Порошенко висловив підтримку президенту Франції Еммануелю Макрону в зв’язку з пожежею у Соборі Паризької Богоматері.

– Зараз палає Нотр-Дам де Парі – Собор Паризької Богоматері. І я молю Бога, щоб ніхто не загинув. І хотів би висловити слова своєї підтримки президенту Франції Еммануелю Макрону та французькому народові, – сказав він в ефірі Свободи слова на ICTV.

Порошенко також нагадав, що ця будівля важлива і для українців, адже саме там відбувалися служби по Голодомору.

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До слова, кандидат в президенти Володимир Зеленський теж відреагував на пожежу.

– Нотр-Дам – це цілий всесвіт. Цілий пласт світової культури, створений багатьма поколіннями. Просто нескінченно шкода, що ми його втрачаємо. Мої співчуття президенту Макрону, всім французам, всім людям, які цінують світову культурну спадщину. Шок і біль для всіх нас, – зазначив він.

Нагадаємо, причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могли стати ремонтні роботи.