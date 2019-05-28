Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови розпочнеться 28 травня об 11.00.

ЗНО з англійської мови складатимуть 96 тис. осіб.

Допуск учасників до пунктів тестування триватиме з 10.15 до 10.50. Початок тестування – 11.00.

На виконання сертифікаційної роботи учасникам ЗНО відведено 150 хвилин.

Учасникам запропонують прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин кожний. Запис кожного з блоків фрагментів тексту буде повторено двічі.

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Після прослуховування всіх записів учасникам тестування буде також надано час (до 5 хвилин) для перенесення відповідей на тестові завдання з аудіювання в бланк А. Після цього учасники можуть виконувати інші завдання тесту у довільному порядку.

В УЦОЯО наголошують, що перед початком тесту учасникам увімкнуть пробний фрагмент аудіозапису. У випадку його поганої якості звуку абітурієнт має підняти руку і повідомити про це інструктору.

До слова, Факти ICTV дізналися про те, як можна подати апеляцію щодо результатів ЗНО 2019.

Джерело: УЦОЯО