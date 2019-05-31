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Летів зі швидкістю 200 км/год! Під Києвом BMW врізалося у фуру і загорілася

Під Києвом на Житомирській трасі BMW на швидкості понад 200 км/год влетіло під фуру.

Летів зі швидкістю 200 км/год! Під Києвом BMW врізалося у фуру і загорілася

Під Києвом поруч з населеним пунктом Копилов у напрямку Житомира сталася смертельна ДТП. Там BMW на швидкості понад 200 км/год влетіло під фуру і загорілося.

У результаті аварії водій помер на місці, водій вантажного автомобіля не постраждав.

Фура була припаркована на узбіччі, коли її водій, який знаходився всередині, відчув сильний удар. Вийшовши, він побачив, що під його вантажним авто легковик, який був повністью знищений.

На спідометрі згорілого авто стрілка зупинилася на цифрі 210 км/год.

Співробітники ДСНС ліквідували загоряння і дістали авто з під фури. Після чого вилучили і останки тіла загиблого.

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Летів зі швидкістю 200 км/год! Під Києвом BMW врізалося у фуру і загорілася / 6 фотографий

 

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До речі, внаслідок лобового зіткнення Mitsubishi L200 з вантажівкою MAN на трасі у Збаразькому районі Тернопільської області загинули четверо співробітників компанії Укренерго.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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