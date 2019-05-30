Внаслідок лобового зіткнення Mitsubishi L200 з вантажівкою MAN на трасі у Збаразькому районі Тернопільської області загинули четверо співробітників компанії Укренерго.
Смертельна ДТП сталася близько 16.00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя Тернопільської області.
За даними поліції, на трасі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi. Одна їз версій – Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.
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На момент аварії в легковику перебувало п’ятеро чоловіків. Троє загинули на місці, ще двох госпіталізували у тяжкому стані. Водій вантажівки живий.
Водночас керівник ДП НЕК Укренерго Всеволод Ковальчук у Facebook повідомив, що у ДТП потрапила бригада робітників компанії – загинули майстер та три електромонтери, а водій знаходиться у тяжкому стані.
Нещодавно у Києві на Набережному шосе під час оформлення ДТП п’яний водій врізався в один із автомобілів.
Джерело: Всеволод Ковальчук