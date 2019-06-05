У Вільногірську (Дніпропетровська область) 15-річний підліток пострілом з пістолета поранив в голову свого 8-річного брата.

Заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін розповів, що 4 червня у Вільногірську Дніпропетровської області підліток вистрілив у голову 8-річному брату.

– 15-річний син під час дитячих пустощів пострілом з пістолета, призначеного для стрільби гумовими кулями, поранив в голову свого 8-річного брата, – повідомив він.

Поранену дитину було госпіталізовано.

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Підліток після скоєного втік з дому.

Нагадаємо, 31 травня поліцейські поранили 5-річну дитину у Переяславі-Хмельницькому.

3 червня хлопчик помер у лікарні.