У Вільногірську (Дніпропетровська область) 15-річний підліток пострілом з пістолета поранив в голову свого 8-річного брата.
Заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін розповів, що 4 червня у Вільногірську Дніпропетровської області підліток вистрілив у голову 8-річному брату.
– 15-річний син під час дитячих пустощів пострілом з пістолета, призначеного для стрільби гумовими кулями, поранив в голову свого 8-річного брата, – повідомив він.
Поранену дитину було госпіталізовано.
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Підліток після скоєного втік з дому.
Нагадаємо, 31 травня поліцейські поранили 5-річну дитину у Переяславі-Хмельницькому.
3 червня хлопчик помер у лікарні.
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