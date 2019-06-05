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Факти / Україна

Аваков не збирається йти у відставку через смерть дитини в Переяславі-Хмельницькому

Арсен Аваков заявив, що не писатиме заяву про відставку після смерті 5-річної дитини в Переяславі-Хмельницькому.

Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не збирається йти у відставку у зв’язку з вбивством 5-річної дитини в Переяславі-Хмельницькому.

– Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь, – сказав він.

Аваков додав, що глава Національної поліції Сергій Князєв не повинен йти у відставку.

– Він добре працює, і він робить все, що від нього залежить, – сказав він.

Міністр заявив, що поліцейські, з вини яких загинув 5-річний Кирило Тлявов повинні понести максимальну відповідальність.

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Аваков розповів, що в МВС був проведений дисциплінарний селектор, щоб не допустити подібних інцидентів.

– На жаль, таке трапляється. Хлопчика не повернеш. Вчора я особисто родині сказав, що ми приносимо свої вибачення, і зробимо все, щоб таке більше не повторилося, – додав він.

Нагадаємо, що 31 травня Іван Приходько та Володимир Петровець поранили 5-річну дитину у Переяслав-Хмельницькому.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

4 червня начальник управління Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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