В Вольногорске (Днепропетровская область) 15-летний подросток выстрелом из пистолета ранил в голову своего 8-летнего брата.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал, что 4 июня в Вольногорске Днепропетровской области подросток выстрелил в голову 8-летнему брату.

– 15-летний сын во время детских шалостей выстрелом из пистолета, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями, ранил в голову своего 8-летнего брата, – сообщил он.

Раненый ребенок был госпитализирован.

Читайте: Аваков не собирается уходить в отставку из-за смерти ребенка в Переяславе-Хмельницком

Стрелявший подросток после содеянного сбежал из дома.

Напомним, 31 мая полицейские ранили 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.

3 июня мальчик умер в больнице.