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Факты / Происшествия

В Днепропетровской области подросток выстрелил в голову 8-летнему брату

В Вольногорске (Днепропетровская область) 15-летний подросток выстрелом из пистолета ранил в голову своего 8-летнего брата.

В Днепропетровской области подросток выстрелил в голову 8-летнему брату

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин рассказал, что 4 июня в Вольногорске Днепропетровской области подросток выстрелил в голову 8-летнему брату.

– 15-летний сын во время детских шалостей выстрелом из пистолета, предназначенного для стрельбы резиновыми пулями, ранил в голову своего 8-летнего брата, – сообщил он.

Раненый ребенок был госпитализирован.

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Стрелявший подросток после содеянного сбежал из дома.

Напомним,  31 мая полицейские ранили 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком.

3 июня мальчик умер в больнице.

Фото: Dreamstime

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