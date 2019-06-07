У місті Лінчепінг (Швеція) стався вибух, у результаті якого кілька людей отримали поранення.

У місті Лінчепінг (Швеція) неподалік від багатоквартирного будинку стався потужний вибух. У результаті події поранено чотирьох осіб.

Від вибуху у найближчих будинках вибило скло і зруйнувало балкони.

На місце події прибули співробітники поліції, вибухотехніки і близько 15 машин швидкої допомоги. Територію вибуху оточили.

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Наразі встановлюють всі обставини події і причини вибуху, а також тип вибухового пристрою.

#URGENTE Fuerte explosión en un edificio de apartamentos de la localidad sueca de #Linköping, suroeste de Estocolmo. Ambulancias, bomberos y policía en la zona. Una persona herida hospitalizada. Se desconocen las causas pero se teme que sea una manipulación ilegal de explosivos. pic.twitter.com/1Y1uKFcxd7 — JM Noticias (@JMNoticias) 7 июня 2019 г.

До слова, у США неподалік від Білого дому співробітники секретної служби відкрили вогонь по порушнику, який намагався потрапити на закриту територію.

Джерело: Expressen

Фото: JM Noticias