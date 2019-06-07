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Факти / Надзвичайні події

Вибух у шведському місті Лінчепінг – постраждали люди, пошкоджено будинки

У місті Лінчепінг (Швеція) стався вибух, у результаті якого кілька людей отримали поранення.

Вибух у Швеції

У місті Лінчепінг (Швеція) неподалік від багатоквартирного будинку стався потужний вибух. У результаті події поранено чотирьох осіб.

Від вибуху у найближчих будинках вибило скло і зруйнувало балкони.

На місце події прибули співробітники поліції, вибухотехніки і близько 15 машин швидкої допомоги. Територію вибуху оточили.

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Наразі встановлюють всі обставини події і причини вибуху, а також тип вибухового пристрою.

До слова, у США неподалік від Білого дому співробітники секретної служби відкрили вогонь по порушнику, який намагався потрапити на закриту територію.

Джерело: Expressen

Фото: JM Noticias

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