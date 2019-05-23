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Факти / Надзвичайні події

У Київській області у вікно ресторану кинули вибухівку

У Київській області невідомі кинули у вікно ресторану вибухівку.

У Київській області у вікно ресторану кинули вибухівку

В Обухові, що у Київській області, невідомі до одного з ресторанів кинули вибухівку.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Читайте: У центрі Києва за 100 грн вбили жінку-двірника

Зловмисники кинули невідомий предмет у вікно ресторану, згодом пролунав вибух.

– Поліцейські проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному вночі у будинок приватного підприємця невідомі кинули гранату.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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