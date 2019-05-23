У Київській області невідомі кинули у вікно ресторану вибухівку.
В Обухові, що у Київській області, невідомі до одного з ресторанів кинули вибухівку.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
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Зловмисники кинули невідомий предмет у вікно ресторану, згодом пролунав вибух.
– Поліцейські проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Київській області.
Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному вночі у будинок приватного підприємця невідомі кинули гранату.
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