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Факти / Надзвичайні події

У Хмельницькому жінка намагалася продати доньку у сексуальне рабство

У Хмельницькому жінка планувала продати свою 15-річну доньку у сексуальне рабство.

У Хмельницькому жінка намагалася продати доньку у сексуальне рабство

У Хмельницькому співробітники СБУ викрили місцеву мешканку, яка планувала продати свою неповнолітню доньку.

– Оперативники отримали інформацію, що місцева жителька підшуковує покупця для власної 15-річної доньки для її подальшої сексуальної експлуатації. Свою дитину зловмисниця оцінила в 40 тис. грн, – розповіли у прес-службі СБУ.

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Жінку затримали в одному з парків обласного центру після одержання першого траншу у розмірі 20 тис. грн.

Підозрюваній загрожує покарання передбачене ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України – до 15 років позбавлення волі.

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У Хмельницькому жінка намагалася продати доньку у сексуальне рабство / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у  Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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