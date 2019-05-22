У Києві затримали чоловіка, який знімав дитяче порно і займався розбещенням малолітніх.
42-річний киянин знімав порнографічні сцени з дівчатками 9-10 років. За грошову винагороду вербували дітей повії.
Затримали зловмисника під час спроби розбещення дитини. Він намагався домовиться з матір’ю малолітньої дівчинки про статевий акт з її донькою. За це пропонував €500.
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Чоловікові висунули звинувачення за ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Чоловікові інкримінують одразу три статті КК України, а саме ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Слідство триває.
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До речі, у Смілі Черкаської області 38-річний чоловік розбещував власну 15-річну доньку та силою змушував оголюватися на камеру.