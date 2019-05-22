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Пропонував €500 за секс: в Києві чоловік знімав дитяче порно

У Києві затримали чоловіка, який знімав дитяче порно і займався розбещенням малолітніх.

Пропонував €500 за секс: в Києві чоловік знімав дитяче порно

42-річний киянин знімав порнографічні сцени з дівчатками 9-10 років. За грошову винагороду вербували дітей повії.

Затримали зловмисника під час спроби розбещення дитини. Він намагався домовиться з матір’ю малолітньої дівчинки про статевий акт з її донькою. За це пропонував €500.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

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    260 votes 5%
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Всього голосів: 5160

Чоловікові висунули звинувачення за ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чоловікові інкримінують одразу три статті КК України, а саме ст. 149 (Торгівля людьми), ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Слідство триває.

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Пропонував €500 за секс: в Києві чоловік знімав дитяче порно / 3 фотографии

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До речі, у Смілі Черкаської області 38-річний чоловік розбещував власну 15-річну доньку та силою змушував оголюватися на камеру.

Джерело: Нацполіція

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