У селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажівка, що перевозила хімікати, впала в притоку річки Рось. Небезпечні речовини можуть досягти Білоцерківського району і в зв’язку з цим було прийнято рішення 9 червня з 23.00 тимчасово припинити водопостачання.

Мер Білої Церкви Геннадій Дикий повідомив, що в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області сталася аварія.

Вантажівка, що перевозила невідому хімічну речовину потрапила в ДТП, і впала в притоку річки Рось.

Київ Оперативний повідомив, що у воду потрапила одна тонна інсектициду Нурел B.

У зв’язку з цим на території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм.

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Дикий додав, що речовина може досягти Білоцерківського району через 18 годин.

Через ситуацію, що склалася, було прийнято рішення 9 червня з 23.00 тимчасово припинити водопостачання.

З 10 червня забороняється вилов риби, купання і випас худоби в акваторії річки Рось.

Жителів просять зробити запаси води.

Мер зазначив, що водопостачання буде відновлено, коли буде гарантовано позитивну експертизу якості води.

Нагадаємо, у 2018 році на Прикарпатті від отруєння хімікатами померли більше десятка корів і захворіли люди.