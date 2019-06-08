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Факти / Надзвичайні події

Молодша донька Анатолія Гриценка потрапила у ДТП

В Одесі сталася ДТП з автобусом зі школярами. У ньому знаходилася донька Анатолія Гриценка Анна.

ДТП в Одесі

В Одесі в автобус з київськими школярами врізався автомобіль Mercedes. В автобусі знаходилася донька Анатолія Гриценка Анна.

За інформацією Гриценка, автобус приїхав у місто на екскурсію.

У результаті аварії постраждалих і загиблих немає.

Читайте: Удар у 27 тис. вольт: у Вінниці підліток загинув через селфі на вагоні

– Аня сиділа саме у місці зіткнення, отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає, – розповів Гриценко у Facebook.

До слова, у Конотопі поліцейский автомобіль наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході.

Джерело: Анатолій Гриценко

Фото: Анатолій Гриценко

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