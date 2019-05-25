У Запорізькій області співмешканець у стані алкогольного сп’яніння згвалтував та вбив свою дівчину.

На Запоріжжі згвалтували та вбили місцеву жительку Марину.

Про трагедію повідомив її співмешканець. Дівчині було 19-років. Вона мала інвалідність першої групи з дитинства через гідроцефалію мозку.

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Правоохоронці з’ясували, що вбивцею Марини був її співмешканець Віталій.

Чоловік бив дівчину, душив та гвалтував. Пізніше експертиза показала, що Марині відбили кілька органів.

Віталію загрожує до 15 років за гратами.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві правоохоронці оголосили про підозру 41-річному чоловікові, якого затримали за згвалтування малолітньої падчерки.