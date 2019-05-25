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Факти / Надзвичайні події

На Запоріжжі чоловік згвалтував та вбив дівчину з інвалідністю

У Запорізькій області співмешканець у стані алкогольного сп’яніння згвалтував та вбив свою дівчину.

На Запоріжжі чоловік згвалтував та вбив дівчину з інвалідністю

На Запоріжжі згвалтували та вбили місцеву жительку Марину.

Про трагедію повідомив її співмешканець. Дівчині було 19-років. Вона мала інвалідність першої групи з дитинства через гідроцефалію мозку.

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Правоохоронці з’ясували, що вбивцею Марини був її співмешканець Віталій.

Чоловік бив дівчину, душив та гвалтував. Пізніше експертиза показала, що Марині відбили кілька органів.

Віталію загрожує до 15 років за гратами.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві правоохоронці оголосили про підозру 41-річному чоловікові, якого затримали за згвалтування малолітньої падчерки.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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