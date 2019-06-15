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Факти / Надзвичайні події

Кривава ДТП у Києві: четверо загиблих, на трасі затор

Внаслідок ДТП на шляхопроводі біля автовокзалу в Києві загинули щонаменше четверо людей. На трасі утворився затор.

ДТП у Києві

У Голосіївському районі Києва на шляхопроводі біля автовокзалу перекинувся автомобіль Chevrolet.

За попередніми даними, загинули чотири людини, ще одну госпіталізували.

Постраждалих вирізали з авто рятувальники.

Читайте: У ДТП з двома мотоциклами на Луганщині загинули три підлітка

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Кривава ДТП у Києві: четверо загиблих, на трасі затор / 4 фотографии

Нагадаємо, раніше у масштабній ДТП в Польщі загинули шестеро людей.

Джерело: dtp.kiev.ua

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ оперативний

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