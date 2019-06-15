В результате ДТП на путепроводе возле автовокзала в Киеве погибли не менее четырех человек. На трассе образовалась пробка.

В Голосеевском районе Киева на путепроводе возле автовокзала перевернулся автомобиль Chevrolet.

По предварительным данным, погибли четыре человека, еще одного госпитализировали.

Пострадавших вырезали из авто спасатели.

В полиции подтвердили, что смертельное ДТП произошло около 8.30 на площади Демеевской.

По данным правоохранителей, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Skoda.

В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в Chevrolet, а водителя Skoda госпитализировали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Кровавое ДТП в Киеве: четверо погибших, на трассе пробка / 4 фотографии

Напомним, ранее в масштабном ДТП в Польше погибли шесть человек.

Источник: dtp.kiev.ua