337 “замінувань” в Україні за добу: кому вигідно і яка шкода держбюджету

Сплеск псевдо-мінувань в Україні. Протягом доби правоохоронці були змушені евакуювати понад 32 тис. громадян по всій Україні.

За даними Нацполіції у понеділок «замінували» аж 337 об`єктів. Таку активізацію псевдо-мінерів пов’язують із російськими терористичними угрупуваннями, які не припиняють спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. Адже більшість повідомлень про замінування надходили з російських ІР-адрес.

У Києві бомбу шукали навіть у Конституційному суді. 128 об’єктів замінували в Дніпрі. З самого ранку кожен з них перевіряли вибухотехніки та кінологи.

Виїзд однієї машини швидкої чи МНС обходиться державі до тисячі гривень.

Великих збитків псевдомінери завдають бізнесу. Великі магазини вимушені зачинятися. А це – втрачені покупці та виручка, а ще – зіпсовані продукти на десятки, а то й сотні тисяч гривень.

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Неабияк мінери дошкуляють і транспортникам. Особливо – залізничникам і метрополітенівцям. Лише в Києві напередодні замінували 5 станцій метро. Вибухівки не знайшли. Зате знову евакуювали купу людей.

Правоохоронці нагадують: за неправдиве повідомлення про мінування передбачено штраф до 1700 грн, арешт до шести місяців або навіть тюрма на строк від двох до шести років. Якщо «замінував» повторно – можуть посадити на всі 8 років.

Та мінерів з ОРДЛО чи Росії це не лякає. От вони й випробовують наші екстрені служби на міцність. Та попри фейковість попередніх мінувань, фахівці радять не втрачати пильності й ставитися до таких повідомлень із усією серйозністю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Запоріжжі у день складання ЗНО “замінували” три університети.

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