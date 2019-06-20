Батьки Миколи Тарасова, який зізнався у вбивстві Дарини Лук’яненка, відмовляються наймати для сина адвоката.

Батьки підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко в Іванівці розповіли, що нічого не знали про трагедію і відмовилися наймати адвоката для захисту сина.

Вони не перешкоджали обшуку, а його мати брала активну участь в організації пошуків дитини.

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Після виявлення тіла дівчинки, біля будинку Тарасова зібралися місцеві жителі, які вимагали негайної розправи. Співробітники поліції оточили будинок і змогли запобігти самосуду.

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22-річний Тарасов раніше був судимий і за вбивство дівчинки йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко затримали відразу після виявлення тіла дівчинки 19 червня. Він зізнався поліцейським у злочині і розповів подробиці.

Джерело: Крапка