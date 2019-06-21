Під час концерту Макса Коржа на стадіоні Динамо сталася масова бійка.
На концерте белорусского певца Макса Коржа произошла драка между зрителями.
По предварительной информации, драка на концерте началась из-за того, что кто-то сорвал золотую цепочку с одного из зрителей. В результате начался конфликт, который перерос в массовую потасовку.
Во время драки многие отдыхающие отошли в сторону и пытались оградить детей, чтобы случайно не стать участниками потасовки.
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Конфликт закончился после того, как участников потасовки разняли. Во время драки концерт не останавливали.
К слову, Факты ICTV собрали самые ожидаемые концерты лета 2019 в Киеве.
Видео: Информатор
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