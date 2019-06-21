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Факты / Происшествия

На концерте Макса Коржа произошла массовая драка

Під час концерту Макса Коржа на стадіоні Динамо сталася масова бійка.

Бійка на концерті Макса Коржа

На концерте белорусского певца Макса Коржа произошла драка между зрителями.

По предварительной информации, драка на концерте началась из-за того, что кто-то сорвал золотую цепочку с одного из зрителей. В результате начался конфликт, который перерос в массовую потасовку.

Во время драки многие отдыхающие отошли в сторону и пытались оградить детей, чтобы случайно не стать участниками потасовки.

Читайте: Концерт Макса Коржа в Киеве: премьера песни и фаер-шоу

Конфликт закончился после того, как участников потасовки разняли. Во время драки концерт не останавливали.

К слову, Факты ICTV собрали самые ожидаемые концерты лета 2019 в Киеве.

Видео: Информатор

Источник: Информатор

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