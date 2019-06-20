У Запоріжжі співробітники Кіберполіції затримали чоловіка, який ґвалтував 2-річну дитину і знімав це на відео.

Співробітники Кіберполіції у Запоріжжі виявили і затримали 23-річного педофіла, який ґвалтував 2-річну дитину для власного задоволення і знімав це на відео.

– Він був учасником багатьох закритих груп, де учасники поширювали контент з виключно дитячою порнографією. Працюючи незалежним фотокореспондентом, чоловік також підробляв фотозйомками на дитячих святах та спортивних змаганнях, – йдеться у повідомленні.

Вперше чоловік зґвалтував дівчинку близько року тому, а коли вона нічого не розповіла матері, ще кілька разів вчинив розпусні дії.

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Відповідне відео педофіл поширював у мережі.

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Крім того, у нього був відеоархів з дитячою порнографією, який зберігався на носіях та у хмарному сховищі. Чоловік поширював його серед українців та іноземців.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 153 КК України (Сексуальне насильство). Педофілу оголосили про підозру і взяли під варту на 60 діб, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, у Запорізькій області 18-річний хлопець зґвалтував 6-річну дівчинку.