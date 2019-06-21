Українців закликають підписати петицію за захист дітей від сексуального насильства.

Заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін закликає підписати петицію про посилення покарання для злочинців, які вчинили сексуальне насильство над дітьми.

Вона передбачає застосування хімічної кастрації та збільшення терміну покарання для злочинців.

Більшість підписантів – жінки.

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За ініціативи 30 народних депутатів до парламенту подано законопроект №6607.

Він передбачає:

запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Його мета – не допустити до роботи у дитячих закладах осіб, які раніше засуджувались за сексуальне насильство над дітьми;

посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

хімічну кастрацію – добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини або мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія. Вона передбачає введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

Петиція оприлюднена на сайті Верховної Ради ще 27 травня. Однак нагадати про неї вирішили після загибелі 11-річної Дарини Лук’яненко.

Нагадаємо, Дарина Лук’яненко зникла 13 червня. 19 червня її тіло знайшли у селі Іванівка Одеської області.

Раніше у Нацполіції припускали, що вбивство дівчинки могло бути скоєно на сексуальному ґрунті.

Джерело: В’ячеслав Аброськін