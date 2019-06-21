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В Киеве закрыли станции метро Крещатик и Майдан Независимости

Станции Киевского метрополитена Крещатик и Майдан Независимости закрыли из-за сообщения о минировании.

В Киеве закрыли станции метро Крещатик и Майдан Независимости

Станции Киевского метрополитена Крещатик и Майдан Независимости закрыли на вход и выход, а также для пересадки из-за сообщения о минировании.

Информация о минировании указанных станций поступила от анонимного источника.

Сейчас проводится проверка полученной информации.

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Об открытии станций метро Крещатик и Майдан Независимости сообщат после завершения соответствующей проверки.

Обновлено в 12.10. На вход, выход закрыли станции метро Олимпийская, Печерская, Гидропарк, Золотые ворота и пересадку на Театральную.

Работу станции Крещатик восстановили в обычном режиме.

К слову, 19 июня неизвестные сообщили о минировании аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян и центральных вокзалов Киева и Львова.

Источник: Kyiv Metro Alert‏ 

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