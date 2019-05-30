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Факти / Надзвичайні події

У Рівненській області розбився військовий гелікоптер – 4 людей загинули

Біля села Сестрятин (Рівненська область) розбився військовий гелікоптер Мі-8.

У Рівненській області розбився військовий гелікоптер – 4 людей загинули

Неподалік села Сестрятин (Рівненська область) сталася аварія військового гелікоптера Мі-8, який виконував навчально-тренувальний політ.

Зв’язок з гелікоптером втратили 29 травня приблизно о 23.27.

За попередньою інформацією, катастрофа призвела до загибелі чотирьох членів екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

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На місці події працюють співробітники рятувальних служб і правоохоронних органів, які з’ясовують причини авіакатастрофи.

Також на місце катастрофи виїхала комісія Міноборони, Генштабу і командування Сухопутних військ. Більш детальну інформацію про подію нададуть після з’ясування обставин.

До слова, на шахті Львівської області стався обвал, у результаті якого загинули двоє гірників.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України

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