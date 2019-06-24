Брат вітчима 9-річного Захара Черевка, якого знайшли мертвим біля озера Вирлиця у Києві, напав на хлопчика через помсту.

30-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 9-річного Захара Черевка, затримано.

Чоловікові повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини – п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік вчинив вбивство з метою помсти своєму брату та його цивільній дружині, – йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Увечері 22 червня він дочекався хлопчика біля будинку та запропонував покупатися в озері Вирлиця.

Уже на березі чоловік підійшов до дитини ззаду та почав бити ножем у шию та спину, нанісши близько 30 ударів.

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Але цього йому було замало, і він добив хлопчика молотком по голові.

Щоб приховати сліди вбивства, так званий родич прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду.

Прокуратура готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне.

Нагадаємо, 23 червня в Києві біля озера Вирлиця було знайдено тіло розшукуваного 9-річного хлопчика, який пішов брати інтерв’ю біля власного будинку.