Брат отчима 9-летнего Захара Черевко, которого нашли мертвым возле озера Вырлица в Киеве, напал на мальчика из мести.

30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 9-летнего Захара Черевко, задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка – п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

– Досудебным расследованием установлено, что мужчина совершил убийство с целью мести своему брату и его гражданской жене, – говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Вечером 22 июня он дождался мальчика возле дома и предложил искупаться в озере Вырлица.

Уже на берегу мужчина подошел к ребенку сзади и начал бить ножом в шею и спину, нанеся около 30 ударов.

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Но этого ему было мало, и он добил мальчика молотком по голове.

Чтобы скрыть следы убийства, так называемый родственник привязал к ногам жертвы камень и затянул тело в воду.

Прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Напомним, в Киеве возле озера Вырлица было найдено тело разыскиваемого 9-летнего мальчика, который ушел брать интервью возле собственного дома.