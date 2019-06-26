У Києві правоохоронці затримали 30-річного педофіла, який ґвалтував 6-річного пасинка.

Поліція Києва затримала 30-річного чоловіка, який близько 6 місяців ґвалтував 6-річного хлопчика, який є його пасинком.

Вітчим систематично ґвалтував дитину під приводом купання, під час чого завдавав йому фізичного болю.

Весь цей час чоловік проживав з матір’ю хлопчика.

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Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини).

Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До слова, у Маріуполі затримали 27-річного педофіла, який намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку.