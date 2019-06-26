В Киеве правоохранители задержали 30-летнего педофила, который насиловал 6-летнего пасынка.

Полиция Киева задержала 30-летнего мужчину, который около 6 месяцев насиловал 6-летнего мальчика, который приходится ему пасынком.

Отчим систематически насиловал ребенка под предлогом купания, во время чего причинял ему физическую боль.

Все это время мужчина проживал с матерью мальчика.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка).

Мужчине угрожает от 5 до 8 лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, в Мариуполе задержали 27-летнего педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.