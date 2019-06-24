Нацполіція виступає за те, щоб посилити покарання для людей, які скоювали злочини сексуального характеру проти дітей.

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що Україна повинна посилити покарання за злочини сексуального характеру, які чинилися проти дітей.

Князєв звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути проект закону №6607, яким створюється відкритий реєстр педофілів.

За його словами, особлива увага до таких осіб запобігає вчиненню ними злочинів.

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Глава Нацполіції додав, що у Києві знайшли тіло хлопчика у воді і затримали підозрюваного у вбивстві.

– На жаль, цього року понад 50 дітей вбито. І питання як захистити наших дітей – стоїть перед нами усіма. Нацполіція була одним з ініціаторів подачі петиції про посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей до Верховної Ради, – підсумував Князєв.

До слова, в Умані на 15-річну дівчину на вулиці напав чоловік і зґвалтував її.