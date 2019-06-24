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Факти / Україна

Вже 50 вбитих дітей – Князєв просить посилити покарання за педофілію

Нацполіція виступає за те, щоб посилити покарання для людей, які скоювали злочини сексуального характеру проти дітей.

Вже 50 вбитих дітей – Князєв просить посилити покарання за педофілію

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що Україна повинна посилити покарання за злочини сексуального характеру, які чинилися проти дітей.

Князєв звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути проект закону №6607, яким створюється відкритий реєстр педофілів.

За його словами, особлива увага до таких осіб запобігає вчиненню ними злочинів.

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Глава Нацполіції додав, що у Києві знайшли тіло хлопчика у воді і затримали підозрюваного у вбивстві.

– На жаль, цього року понад 50 дітей вбито. І питання як захистити наших дітей – стоїть перед нами усіма. Нацполіція була одним з ініціаторів подачі петиції про посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей до Верховної Ради, – підсумував Князєв.

До слова, в Умані на 15-річну дівчину на вулиці напав чоловік і зґвалтував її.

Джерело: Нацполіція

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