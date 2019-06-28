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Факти / Надзвичайні події

На околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною

У Чернівецькій області знайшли валізу з тілом мертвої дитини.

На околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною

На околиці Чернівців перехожі виявили валізу з тілом мертвої дитини.

– На місці події поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика, віком приблизно до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, – розповіли у ГУНП в Чернівецькій області.

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За вказаним цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві правоохоронці затримали 30-річного педофіла, який ґвалтував 6-річного пасинка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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