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Факти / Україна

Екс-глава ЦРУ: Війна на Донбасі – не заморожений конфлікт

Росія підтримує гарячий конфлікт на Донбасі, заявив колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

Екс-глава ЦРУ: Війна на Донбасі – не заморожений конфлікт

На сході України триває не заморожений, а гарячий конфлікт, заявив колишній глава ЦРУ американський генерал Девід Петреус.

– Росія намагається зберігати його на такому рівні і при цьому не йти на загострення, оскільки санкції ефективно тиснуть на неї.

При цьому, Петреус вважає, що українська армія досить добре забезпечена професійними кадрами та озброєнням, однак мало б сенс посилити її захист і методи стримування ворога на Донбасі.

Читайте: Есмінець ВМС США увійшов у Чорне море і рухається до Одеси

Нагадаємо, на Донбасі відбулося розведення сторін у районі Станиці Луганської.

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