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Факти / Надзвичайні події

В одеських катакомбах зникли п’ятеро людей

В одеських катакомбах загубилися п’ятеро осіб. Їх шукали як добровольці, так і фахівці ДСНС.

В одеських катакомбах зникли п’ятеро людей

У катакомбах під Одесою загубилися п’ять чоловік. Люди 5 липня спустилися під землю в селі Холодна Балка Біляївського району, а повинні були вийти о 09.00 6 липня.

– Зокрема, 6 липня о 13.20 від співробітника ДСНС надійшла інформація, про те, що група невідомих осіб спустилися в катакомби системи Центральна. У встановлений контрольний час – в суботу о 09.00 – вони на зв’язок не вийшли, – повідомив прес-секретар одного з віце-мерів Одеси Микола Покровський.

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Увечері 6 липня групу людей вдалося знайти.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі у маршрутки  відвалилося колесо. На щастя, ніхто не постраждав.

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