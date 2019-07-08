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У Києві військові на джипі розчавили авто, в якому знаходилася дитина

У Києві позашляховик Nissan протаранив Volkswagen Jetta, в якому перебувала 9-річна дитина.

У Києві військові на джипі розчавили авто, в якому знаходилася дитина

7 липня на перетині вулиць Іллєнка і Оранжерейної в Києві позашляховик Nissan, в якому знаходилися четверо військових розчавив легкове авто Volkswagen Jetta.

Легковик рухався в крайній правій смузі в бік станції метро Лук’янівська.

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Позашляховик їхав у крайній правій смузі по цій же вулиці, але в бік Дорогожичів і раптово вирішив повернути на вулицю Оранжерейну, перетинаючи кілька смуг руху.

Водій Volkswagen не встиг зорієнтуватися і джип врізався в нього, відкинувши авто на узбіччя.

Після аварії з Nissan вискочили двоє людей і зникли. Чоловіки, які залишилися в салоні, зняли з авто військові номери і намагалися заховати їх в кущах.

В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Подробиці події встановлюються.

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У Києві військові на джипі розчавили авто, в якому знаходилася дитина / 8 фотографий

До речі, на Закарпатті п’яний водій Mitsubishi збив на смерть 11-річну дівчинку.

Джерело: Інформатор

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