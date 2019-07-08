У Києві позашляховик Nissan протаранив Volkswagen Jetta, в якому перебувала 9-річна дитина.
7 липня на перетині вулиць Іллєнка і Оранжерейної в Києві позашляховик Nissan, в якому знаходилися четверо військових розчавив легкове авто Volkswagen Jetta.
Легковик рухався в крайній правій смузі в бік станції метро Лук’янівська.
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Позашляховик їхав у крайній правій смузі по цій же вулиці, але в бік Дорогожичів і раптово вирішив повернути на вулицю Оранжерейну, перетинаючи кілька смуг руху.
Водій Volkswagen не встиг зорієнтуватися і джип врізався в нього, відкинувши авто на узбіччя.
Після аварії з Nissan вискочили двоє людей і зникли. Чоловіки, які залишилися в салоні, зняли з авто військові номери і намагалися заховати їх в кущах.
В результаті ДТП ніхто не постраждав.
Подробиці події встановлюються.
До речі, на Закарпатті п’яний водій Mitsubishi збив на смерть 11-річну дівчинку.