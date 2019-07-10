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Факти / Надзвичайні події

У Києві депутату в обличчя розпилили сльозогінний газ

У Києві у Деснянському районі під час зустрічі виборців напали на депутата.

У Києві депутату в обличчя розпилили сльозогінний газ

У столиці під час зустрічі з виборцями нардепу в обличчя розпилили сльозогінний газ.

Правопорушника зупинила охорона потерпілого, ним виявився 44-річний місцевий житель. Його у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України затримала поліція.

Читайте: У Києві загинув депутат Дмитро Тимчук

Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.

До речі, у селі Вапнярці Одеської області знайшли закривавлене тіло чоловіка – все у синцях і саднах, та ще й з проламаною головою.

Джерело: МВС

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