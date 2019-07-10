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В Одесі охоронець побив відвідувача нічного клубу – чоловік помер

В Одесі поліція затримала охоронця нічного клубу, який побив відвідувача закладу. Чоловік помер у лікарні.

Швидка допомога

Охоронець нічного клубу в центрі Одеси вдарив відвідувача по голові. Той впав, втратив свідомість і незабаром помер у лікарні.

Трагедія сталася вночі біля розважального закладу, коли 36-річний одесит втрутився у конфлікт між приятелем та охоронцями нічного клубу.

Один із учасників конфлікту вдарив чоловіка по голові.

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Швидка забрала його до реанімації міської лікарні, але врятувати його не вдалося.

У нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень поліція підозрює 24-річного охоронця нічного клубу. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.

У мережу потрапило відео з камери спостереження, яка зафіксувала бійку біля нічного клубу.

Нещодавно в Одесі 78-річний чоловік, озброївшись ножем, зарізав сім’ю, яка проживала по сусідству.

Відео: Rada Bezpeki

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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