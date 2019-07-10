PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Тернопільщині хлопчик повісився через мобільний

У Тернопільській області вітчим знайшов повішеним свого 12-річного пасинка.

На Тернопільщині хлопчик повісився через мобільний

У Тернопільській області чоловік знайшов тіло свого 12-річного пасинка у літній кухні.

– Хлопчик повісився, прив’язавши мотузку до цвяха у стіні. Поруч стояв стілець. Оперативники слідів насилля та самооборони не виявили, – розповіли у поліції.

Мама хлопчика знаходиться на заробітках, він жив разом з вітчимом та братом.

Читайте: У Запоріжжі чоловік вбив дружину і повісився – їхній син прожив з трупами два дні

– На такий крок хлопчик міг піти після розмови з батьками. Напередодні батьки насварили дитину через нешанобливе ставлення до речей – він за останній час розбив два мобільних телефони, – додали у поліції.

За словами сусідів, вітчим любив хлопців і доглядав за ними. Вони завжди були чисті та доглянуті.

Раніше Факти ICTV писали, що на Херсонщині у Скадовську знайшли мертвою матір та її двох маленьких синів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві чоловік підірвався на гранаті
Під Херсоном повісилася дев’ятирічна дівчинка
У Києві пенсіонер вбив дружину і встромив ножа собі у живіт
Через результати ЗНО: у Сумах хлопець вистрибнув із п’ятого поверху
Отримав погану оцінку: в Києві студент вистрибнув із шостого поверху
У ДТП розбилася бригада Укренерго – четверо загиблих
Кульова блискавка залетіла в будинок і вибухнула у селі під Тернополем
У Києві бізнесмена знайшли застреленим у власній квартирі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка