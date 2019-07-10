У Тернопільській області вітчим знайшов повішеним свого 12-річного пасинка.

У Тернопільській області чоловік знайшов тіло свого 12-річного пасинка у літній кухні.

– Хлопчик повісився, прив’язавши мотузку до цвяха у стіні. Поруч стояв стілець. Оперативники слідів насилля та самооборони не виявили, – розповіли у поліції.

Мама хлопчика знаходиться на заробітках, він жив разом з вітчимом та братом.

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– На такий крок хлопчик міг піти після розмови з батьками. Напередодні батьки насварили дитину через нешанобливе ставлення до речей – він за останній час розбив два мобільних телефони, – додали у поліції.

За словами сусідів, вітчим любив хлопців і доглядав за ними. Вони завжди були чисті та доглянуті.

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