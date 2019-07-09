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Факти / Надзвичайні події

У Скадовську знайшли тіла двох дітей та жінки з пакетом на голові

В орендованій квартирі у Скадовську Херсонської області знайшли тіла 34-річної жінки та двох хлопчиків – семи та дев’яти років.

поліція

Тіла своєї колишньої дружини та двох синів виявив у квартирі 38-річний житель Голої Пристані. Саме він викликав поліцію.

Експерти на тілах загиблих дітей видимих тілесних ушкоджень не виявили, а жінка померла від асфіксії. За даними місцевих ЗМІ, у неї на голові був пакет.

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Остаточна причина смерті буде встановлена після судово-медичної експертизи.

Відкрито провадження за п.п.1,2 ч.2 ст.115 ККУ – Умисне вбивство.

Наразі поліція аналізує відео з камер відеоспостереження у районі скоєння злочину, а також встановлює родинні та дружні зв’язки загиблих.

Нещодавно в Одесі 78-річний чоловік, озброївшись ножем, зарізав сім’ю, яка проживала по сусідству.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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