Внаслідок ДТП у Миколаївській області загинув 10-річний хлопчик, який перебував за кермом автомобіля.
Близько 9.00 на трасі Ольшанське-Миколаїв у районі селища Ольшанське Миколаївського району зіткнулися автомобілі Opel та ВАЗ-2105, за кермом якого був малолітній місцевий мешканець.
10-річний хлопчик загинув на місці ДТП, а 30-річний пасажир ВАЗу, батько дитини, та водій Opel госпіталізовані.
Поліція встановлює обставини аварії.
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Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статі передбачає покарання – позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Раніше Факти ICTV писали про ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули двоє людей.