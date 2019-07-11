Внаслідок ДТП у Миколаївській області загинув 10-річний хлопчик, який перебував за кермом автомобіля.

Близько 9.00 на трасі Ольшанське-Миколаїв у районі селища Ольшанське Миколаївського району зіткнулися автомобілі Opel та ВАЗ-2105, за кермом якого був малолітній місцевий мешканець.

10-річний хлопчик загинув на місці ДТП, а 30-річний пасажир ВАЗу, батько дитини, та водій Opel госпіталізовані.

Поліція встановлює обставини аварії.

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Відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статі передбачає покарання – позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.









За кермом була дитина. У ДТП під Миколаєвом загинув 10-річний хлопчик / 2 фотографии

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