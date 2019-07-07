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Факти / Надзвичайні події

Авто перетворилися на брухт: у Харкові у ДТП загинули обидва водія

У Харкові зіткнулися Daewoo Lanos і Chery Amulet, у результаті ДТП обидва водія загинули.

Авто перетворилися на брухт: у Харкові у ДТП загинули обидва водія

У Харкові на перетині вулиці Шевченка і Білгородського спуску сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули обидва водія. Двоє пасажирів із тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.

Аварія сталася 7 липня близько 00.45.

Читайте: На Одещині зіткнулися два легковики: є жертви

Встановлюються обставини ДТП, інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.

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Авто перетворилися на брухт: у Харкові у ДТП загинули обидва водія / 5 фотографий

До речі, на Закарпатті п’яний водій Mitsubishi збив на смерть 11-річну дівчинку.

Джерело: Нацполіція

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