У Харкові зіткнулися Daewoo Lanos і Chery Amulet, у результаті ДТП обидва водія загинули.
У Харкові на перетині вулиці Шевченка і Білгородського спуску сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули обидва водія. Двоє пасажирів із тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.
Аварія сталася 7 липня близько 00.45.
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Встановлюються обставини ДТП, інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.
Авто перетворилися на брухт: у Харкові у ДТП загинули обидва водія / 5 фотографий
До речі, на Закарпатті п’яний водій Mitsubishi збив на смерть 11-річну дівчинку.
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