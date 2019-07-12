Вночі у Києві сталася ДТП за участю Audi і BMW. У результаті аварії госпіталізували одну людину.
У Києві на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматній на великій швидкості зіткнулися Audi і BMW, у результаті чого постраждала одна людина. Її терміново госпіталізували у лікарню.
Під час оформлення ДТП були перекриті обидві смуги руху.
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Обидва автомобілі розбиті вщент, вся дорога в уламках скла і деталях авто. Водія BMW від важких травм і загибелі вберегли подушки безпеки, які спрацювали у салоні авто. Про долю пілота Audi на даний момент немає інформації.
Деталі аварії встановлюють правоохоронці.
Авто розбиті вщент: у Києві на великій швидкості зіткнулися Audi і BMW / 3 фотографии
До речі, зранку 12 липня у Києві на вхід та вихід були закриті станції метро Тараса Шевченка, Почайна, Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра.
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