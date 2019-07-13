У селищі Смига (Рівненська область) двоє дітей 11 і 13 років загинули від вибуху у будинку дідуся.
У селищі Смига (Рівненська область) 11-річна дівчинка 13-річний хлопчик загинули внаслідок вибуху.
Попередньо встановлено, що діти прийшли до свого 59-річного дідуся, якого не було вдома.
Вибух стався у підсобному приміщенні господарства чоловіка, внаслідок якого й загинули його онуки.
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На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлюються усі обставини події.
Наразі невідомо, що саме стало причиною вибуху. За інформацією правоохоронців, чоловік, який проживав у будинку, полюбляв збирати металобрухт, а також притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами, боєприпасами.
До слова, обстріл будівлі телеканалу 112 з гранатомету потрапив на камери відеоспостереження.