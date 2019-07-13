PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Рівненщині двоє дітей загинули від вибуху у будинку дідуся

У селищі Смига (Рівненська область) двоє дітей 11 і 13 років загинули від вибуху у будинку дідуся.

поліція

У селищі Смига (Рівненська область) 11-річна дівчинка 13-річний хлопчик загинули внаслідок вибуху.

Попередньо встановлено, що діти прийшли до свого 59-річного дідуся, якого не було вдома.

Вибух стався у підсобному приміщенні господарства чоловіка, внаслідок якого й загинули його онуки.

Читайте: Вибух і стрілянина: терористи атакували готель в Сомалі, убивши 10 осіб

На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлюються усі обставини події.

Наразі невідомо, що саме стало причиною вибуху. За інформацією правоохоронців, чоловік, який проживав у будинку, полюбляв збирати металобрухт, а також притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами, боєприпасами.

До слова, обстріл будівлі телеканалу 112 з гранатомету потрапив на камери відеоспостереження.

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Рівненщині 11-річний хлопчик прострелив собі стопу – хірург кулю не побачив
Зеленський звільнив начальника СБУ Рівненської області Бедрія
На Рівненщині 5-річного хлопчика на смерть придавило піноблоками
Катастрофа гелікоптера Мі-8: названо імена загиблих
Хомчак особисто контролюватиме розслідування падіння гелікоптера
У Рівненській області розбився військовий гелікоптер – четверо загиблих
На Рівненщині під час пожежі загинули двоє людей
На Рівненській АЕС сталася пожежа
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка