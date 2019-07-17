У Київській області росіянин продавав людей на підприємства для важкої праці під прикриттям реабілітаційних центрів.

У Київській області викрили злочинне угрупування під керівництвом громадянина Росії, який створив мережу так званих реабілітаційних центрів.

Під виглядом реабілітації примусово утримував соціально вразливих осіб: безхатченків, особі, які мають проблеми з алкоголем та наркотиками.

Читайте: У Харкові затримали пару, що продавала українок у секс-рабство в Монако

– У цих центрах вони були майже рабами, бо їх продавали для важкої праці на різних об’єктах Києва, зокрема пекарнях та інших виробництвах, – розповів перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати 17-річну доньку у сексуальне рабство в Чехію.