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Продавав для важкої праці: на Київщині росіянин утримував людей у рабстві

У Київській області росіянин продавав людей на підприємства для важкої праці під прикриттям реабілітаційних центрів.

Продавав для важкої праці: на Київщині росіянин утримував людей у рабстві

У Київській області викрили злочинне угрупування під керівництвом громадянина Росії, який створив мережу так званих реабілітаційних центрів.

Під виглядом реабілітації примусово утримував соціально вразливих осіб: безхатченків, особі, які мають проблеми з алкоголем та наркотиками.

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– У цих центрах вони були майже рабами, бо їх продавали для важкої праці на різних об’єктах Києва, зокрема пекарнях та інших виробництвах, – розповів перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати 17-річну доньку у сексуальне рабство в Чехію.

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