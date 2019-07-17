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Факты / Происшествия

Продавал для тяжелого труда: в Киевской области россиянин удерживал людей в рабстве

В Киевской области россиянин продавал людей на предприятия для тяжелой работы под прикрытием реабилитационных центров.

Продавал для тяжелого труда: в Киевской области россиянин удерживал людей в рабстве

В Киевской области разоблачили преступную группировку под руководством гражданина России, который создал сеть так называемых реабилитационных центров.

Под видом реабилитации принудительно удерживал социально уязвимых лиц: бездомных, людей, которые имеют проблемы с алкоголем и наркотиками.

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– В этих центрах они были почти рабами, потому что их продавали для тяжелой работы на различные объекты Киева, в частности пекарни и другие производства, – рассказал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать 17-летнюю дочь в сексуальное рабство в Чехию.

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