В Киевской области россиянин продавал людей на предприятия для тяжелой работы под прикрытием реабилитационных центров.

В Киевской области разоблачили преступную группировку под руководством гражданина России, который создал сеть так называемых реабилитационных центров.

Под видом реабилитации принудительно удерживал социально уязвимых лиц: бездомных, людей, которые имеют проблемы с алкоголем и наркотиками.

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– В этих центрах они были почти рабами, потому что их продавали для тяжелой работы на различные объекты Киева, в частности пекарни и другие производства, – рассказал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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