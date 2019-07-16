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Факти / Надзвичайні події

Після перегляду Чорнобиля ліквідатор аварії на ЧАЕС вчинив самогубство

У Казахстані один із ліквідаторів аварії на ЧАЕС вчинив самогубство через кілька днів після перегляду серіалу Чорнобиль від НВО.

Серіал Чорнобиль

У казахстанському місті Актобе загинув 61-річний ліквідатор катастрофи на Чорнобильській АЕС Нагашібай Жусупов – чоловік стрибнув із даху п’ятиповерхового будинку після того, як подивився серіал Чорнобиль.

За ці роки влада забула про нього. Жусупов жив у тісному гуртожитку з дружиною та п’ятьма дітьми.

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За словами рідних, чоловік дивився Чорнобиль зі сльозами на очах, і саме через спогади та жахливі умови життя вчинив самогубство.

Все, що необхідно знати про серіал Чорнобиль – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: HBO

Джерело: Daily Mail

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