У ніч на 19 липня у Харкові та Люботині підірвали банкомати і викрали з них гроші.
У Харкові на вулиці Вальтера і Люботині на вулиці Шевченка невідомі підірвали банкомати. Повідомлення про вибухи вчинили о 3.40 і 4.20 відповідно.
Після огляду місця події у Харкові правоохоронці встановили, що всередині сейфа вибухнула невідома речовина.
Так само підірвали банкомат в Люботині. Сума викрадених грошей встановлюється.
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Крім того, у Дніпропетровській області банда зловмисників підірвала і пограбувала банкомат. На її чолі був чоловік, який підозрюється у пограбуванні банку.
Напередодні його звільнили з-під варти за заставу у 80 тис. грн.
Банду, яка підірвала банкомат, затримали.
До слова, у Полтавській області затримали чоловіка, який співпрацював з ФСБ Росії.
Джерело: Нацполіція, В’ячеслав Аброськін
Фото: Нацполіція, В’ячеслав Аброськін