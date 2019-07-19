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Факти / Надзвичайні події

У Харківській та Дніпропетровській областях підірвали банкомати

У ніч на 19 липня у Харкові та Люботині підірвали банкомати і викрали з них гроші.

Банкомат

У Харкові на вулиці Вальтера і Люботині на вулиці Шевченка невідомі підірвали банкомати. Повідомлення про вибухи вчинили о 3.40 і 4.20 відповідно.

Після огляду місця події у Харкові правоохоронці встановили, що всередині сейфа вибухнула невідома речовина.

Так само підірвали банкомат в Люботині. Сума викрадених грошей встановлюється.

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Крім того, у Дніпропетровській області банда зловмисників підірвала і пограбувала банкомат. На її чолі був чоловік, який підозрюється у пограбуванні банку.

Напередодні його звільнили з-під варти за заставу у 80 тис. грн.

Банду, яка підірвала банкомат, затримали.

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У Харківській та Дніпропетровській областях підірвали банкомати / 4 фотографии

До слова, у Полтавській області затримали чоловіка, який співпрацював з ФСБ Росії.

Джерело: Нацполіція, В’ячеслав Аброськін

Фото: Нацполіція, В’ячеслав Аброськін

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