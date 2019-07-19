В ночь на 19 июля в Харькове и Люботине подорвали банкоматы и похитили из них деньги.

В Харькове на улице Вальтера и Люботине на улице Шевченко неизвестные подорвали банкоматы. Сообщения о взрывах поступили в 3.40 и 4.20 соответственно.

После осмотра места происшествия в Харькове правоохранители установили, что внутри сейфа взорвалось неизвестное вещество.

Таким же образом взорвали банкомат в Люботине. Сума похищенных денег устанавливается.

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Кроме того, в Днепропетровской области банда злоумышленников подорвала и ограбила банкомат. В ее главе был мужчина, который подозревается в ограблении банка.

Накануне его освободили из-под стражи за заставу в 80 тыс. грн.

Банду, которая подорвала банкомат, задержали.

















В Харьковской и Днепропетровской областях взорвали банкоматы / 4 фотографии

К слову, в Полтавской области задержали мужчину, который сотрудничал с ФСБ России.

Источник: Нацполиция, Вячеслав Аброськин

Фото: Нацполиция, Вячеслав Аброськин